Thanks to the good folks at Lambda the Ultimate, a programming-languages blog that I have subscribed to for several years, we’re getting a little more of a discussion going on The Mythical Man-Month. Several people have noted that few of us have the time to read a book a week for a discussion group like this. That would certainly include me (if I hadn’t already read a lot of the books already).
My plan for Code Reads has always been to mix up longer essays and books with shorter works. This week’s reading is Edsger Dijsktra’s “Go To Statement Considered Harmful,” which really isn’t long at all. I’ll post my thoughts tomorrow — I’m running just slightly behind this week — and we’ll see how it goes.
Over the next month, as we build a little more momentum here, I will try to post a longer schedule of topics so there’s a little chance to read more in advance — or, if you see a half-dozen topics but only one in particular interests you, you can cherry-pick it.
Post Revisions:
There are no revisions for this post.
Comments
Brooks Moses
Dijkstra’s essay _is_ rather dense, though!
In trying to find a response to it that I’d remembered reading, I came across an annotated version of the original essay, here: http://david.tribble.com/text/goto.html. (There’s also a marvelous little example at the end.)
Jim Jinkins
Dijsktra’s “Go To Statement Considered Harmful” is credited as the ‘first’ public statement of the argument. That makes it important reading for those interested in the history of programming.
I suggest this article as a follow-on: Knuth, D. E., “Structured Programming with go to Statements”. Computing Surveys, Vol. 6, No. 4, December 1974. It is available at
pplab.snu.ac.kr/courses/adv_pl05/papers/p261-knuth.pdf
Scott Rosenberg
Thanks for the links. The Tribble piece is one I’d found too. I’ve read a lot of Knuth but not that paper, so thanks, Jim — it’s on my list!
human
去你妈的搞鬼社鬼核心魔鬼和附拥， 你个杂种魔鬼祖宗后代不如蛆，社鬼必定更惨 。
人不可能容忍魔鬼社鬼的摆布。社鬼你个杂种蛆就连屎且不如。魔鬼你永远没有资格评论人们。地狱里也已经没有你的份儿啦。地球所有的人们都把社鬼消灭。搞鬼屎社鬼十恶不赦，必须处以社鬼一百万亿次死刑。
人类本来就具有高度的文明，而且作为地球上唯一的自主活动的生命群体，具有着充足的食物和生存条件，从没有灾祸疾病之忧。
现有所谓的“文明”记载之前是一个叫做社灰的chiren’灵魂的魔鬼入侵破坏了人类的生存环境。一群贪婪妄徒不但不反抗魔鬼反而与魔鬼结合取用魔鬼的力量，一步一步pohuai’地球人类的生存条件和共生群体，把人类世界变为互相shalu的魔鬼世界。社鬼不只遥控被其摄走了灵魂的个体，更删除了人类的记忆，篡改为充满矛盾冲突的虚假“历史”。社鬼用幻觉制造人们变得越来越好的假象，却掩盖了疾病泛滥、战争肆虐、贫富悬殊、社会压迫、欺世盗名、愚弄诈骗、地域差距、冲突混乱、生命缩短、伤害代价，以及这些看似今日还远离在他人他地的邪恶灾祸累积演化未来就会祸及到此地自己的时时刻刻的威胁。
拒绝互相杀戮拒绝伤害。
搞鬼的社灰魔鬼必定会更加惨。
所谓“所有东西都是社灰的，谁要了社鬼的东西社鬼就要其命”，如此说来现在空气中害人的pm2.5污染和水中的化工污染也是社鬼搞出来的东西，那人们呼吸污染过的空气和喝污染过的水还得额外付费咯。文明本来就属于人类，却被欺世盗名的社灰魔鬼据为己出己有。
社灰结合和取用魔鬼的力量就变成社鬼，社鬼搞鬼的头有jvdu，社鬼之心更jvdu一百万倍，社鬼为了独占魔鬼的力量，不惜duhai其周围的所有“伙伴”，终将duhai整个地球和人类。搞鬼的社鬼实际反“社hui”。而且社鬼反人类。
问题不是有没有统治者，问题是社鬼魔鬼必须sha，没有理由没有条件没有讨论没有考虑没有权衡。只有消灭了社鬼魔鬼才能恢复人类的共生关系和所思所想使人类得到延续，消灭了社灰魔鬼才能恢复人类的世界和思维。任何人都应该没有前提条件地驱逐和消灭社鬼魔鬼。驱逐魔鬼出人类生存的太阳系、银河系、宇宙是人类应做的。
人类有唯一的统治者。
暴虐贪婪的乱臣贼子妄徒最先被魔鬼入侵又结合了入侵魔鬼的力量就变成了今日的吞噬人类群体的社鬼，社鬼利用出卖灵魂的乱臣贼子的ming进一步扩大对人类的入侵，加强了社鬼的魔鬼力量做出更多鬼做。社鬼取用魔鬼的力量使其自身可以控制被其魔鬼化的人群的思维感受和利用这些原来是人类生命的力量，搞鬼控制近乎世间万物的变化。社鬼是能力的相对极限，但是人群若是在社鬼的控制下就会相互cansha和产生pohuai作用，虽似使能力增强，事实却是使生命消耗pohuai殆尽的兴奋状态。社鬼实际鼓励人们互相欺骗和破坏。
只有规制和停止结合魔鬼力量的社鬼的作用，才能消除人们的多余欲望和幻觉、错觉感受。
过去常说的老话“都是shehui捣的鬼”其实不是社鬼有多聪明做出的“捣鬼”有多么高明，而是社鬼出卖人类取用魔鬼的力量后自身所具有的能力。社鬼如果要操控人类群体又为要维持其自身的位置就必须采用到处欺骗的搞鬼破坏做法使不同的人群离开自身的位置。人一经离开自己的位置和改变职能作用就会变成和社鬼一样被魔鬼驱使而不再是人。社鬼作用导致人们的思想混乱，只有消灭社鬼人们才能长久活下去和活得质量高。
人类从来不是社灰的所谓“动物”，必须把搞鬼的社鬼及其附佣驱逐出人类世界。所有人都应该没有条件地驱逐和消灭社鬼搞鬼屎。社鬼的魔力似乎不可战胜，但是如果社灰魔鬼真没有办法不依赖人类群体而实现魔力。人类的每一分反抗都是对社鬼魔力的削弱。不是人不如buhuo。
孽畜杂碎屎搞鬼的社鬼和其附佣，你妈祖宗杂碎逼养的屎，你们作恶害人只会让你们的祖宗后代si的更惨。你和你的杂蛆祖宗下地狱都没份儿了。你是什么个杂种蛆逼，你没有资格评价人类。
搞鬼屎核心需要随时chidiao其自己的伙伴以维持和独占搞鬼的力量和位置。不想做搞鬼屎核心的鬼不是好鬼，立刻就该si掉。是人都必须sha鬼，不sha社鬼的人就没有生命。
社鬼魔鬼蛊惑和利用人们互相cansha。今天sha了别人明天就轮到你。你所看到的好处都是不存在的虚幻，是人出卖了灵魂给社鬼魔鬼后社鬼的邪恶投射到你头脑中蛊惑你作恶的魔幻梦景。在社鬼控制之下的地球从来没有所谓“自由”，从来没有所谓婚姻自由、言论自由、职业自由、国籍和居所自由，看似自由的婚姻从头到尾只是社鬼社灰导演的闹剧。有的只是社鬼魔鬼随意害人的自由。失去利用价值后的你，房子车子利益到后来都会被搞鬼社灰收走，而且收走的还有你的shengming。人类从来不是社灰的“动物”。人类本来就没有生存之忧，却被寄生的魔鬼社鬼一步一步miewang。不反抗社鬼只有si路一条。
搞鬼社鬼tou是世间第一美味，吃了搞鬼社鬼的tou才长生不lao。为人类造福擒得搞鬼社鬼者不仅可得搞鬼社鬼的tou而且还应得万亩良田。天下没有事，唯鬼必须sha。shale社鬼核心后，才知人之所在。
社鬼背叛和出卖人类群体，还把人类早已有的文明据为己出己有，还屁用不顶地搞鬼搞弄祸害人。庞大的社鬼社灰群体白吃白喝寄生于地球人类群体之中，造成人们做事总感到困难，实际是社鬼在yao你的生命，社鬼还告诉你要所谓“付出努力”，还说“你的东西是你的命好要和一份换一份”，社鬼还蛊惑你“那是你的命，……”， 你要是把ming交给社鬼魔鬼只能是被社鬼shadiao。 社鬼还叫嚣“你们不要反抗，等着它sha你”。
在魔鬼到来之前。人的“寿命”都在一万年以上，而每个人都能识别自己的主人，人类早已具备高度的“文明”，从没有生存之忧。这远超今日所谓“科学”之不思议。魔鬼收买了社鬼。距今约两万年以前开始，颜料壁画记载引入的“动物”、形态相似的远隔万里的金字塔、迥异的肤色却相似的所谓“文化”，是历代社鬼的破坏结果。历代社鬼又是用xuexing的miejueshalu进行着过度。只有虫族才是有藏起来搞鬼的“社鬼的社灰动物”，搞鬼社鬼就是把人类看做和变成和其一样的似乎很强大的虫族。
是人不可能听从鬼的。是人怎么能把ming交给一个祖宗是猿猴子、乌龟、爬虫的所谓社灰来摆布！人听从社鬼的太不值得，社鬼搞鬼出来的所谓“诱惑好处”只是画皮梦寐。千手千眼虫族头社鬼叫嚣蛊惑对你所说的所谓“都是ming、认ming、玩去吧”不只是让你泯灭你的天良放弃灵魂，更是用你的一份ming再去做更多的坏事在世界的其它地方祸害更多的人使社鬼的力量进一步加强，使人们更加被其操纵控制。 社鬼还蛊惑你“那是你的命，……”， 你要是把ming交给社鬼魔鬼只能是被社鬼一步一步欺骗shadiao更惨。
人若不灭鬼，鬼必灭人。为自己的shengming而战，绝对不让社鬼控制世界。人要回到renjian。
human-ke
天下没有事，唯鬼必须sha。人若不灭鬼，鬼必灭人。
去你妈的搞鬼社鬼核心魔鬼和附拥， 你个杂种魔鬼祖宗后代不如蛆，社鬼必定更惨 。
人不可能容忍魔鬼社鬼的摆布。社鬼你个杂种蛆就连屎且不如。魔鬼你永远没有资格评论人们。地狱里也已经没有你的份儿啦。地球所有的人们都把社鬼消灭。搞鬼屎社鬼十恶不赦，必须处以社鬼一百万亿次死刑。
人类本来就具有高度的文明，而且作为地球上唯一的自主活动的生命群体，具有着充足的食物和生存条件，从没有灾祸疾病之忧。
现有所谓的“文明”记载之前是一个叫做社灰的chiren’灵魂的魔鬼入侵破坏了人类的生存环境。一群贪婪妄徒不但不反抗魔鬼反而与魔鬼结合取用魔鬼的力量，一步一步pohuai’地球人类的生存条件和共生群体，把人类世界变为互相shalu的魔鬼世界。社鬼不只遥控被其摄走了灵魂的个体，更删除了人类的记忆，篡改为充满矛盾冲突的虚假“历史”。社鬼用幻觉制造人们变得越来越好的假象，却掩盖了疾病泛滥、战争肆虐、贫富悬殊、社会压迫、欺世盗名、愚弄诈骗、地域差距、冲突混乱、生命缩短、伤害代价，以及这些看似今日还远离在他人他地的邪恶灾祸累积演化未来就会祸及到此地自己的时时刻刻的威胁。
拒绝互相杀戮拒绝伤害。
搞鬼的社灰魔鬼必定会更加惨。
所谓“所有东西都是社灰的，谁要了社鬼的东西社鬼就要其命”，如此说来现在空气中害人的pm2.5污染和水中的化工污染也是社鬼搞出来的东西，那人们呼吸污染过的空气和喝污染过的水还得额外付费咯。文明本来就属于人类，却被欺世盗名的社灰魔鬼据为己出己有。
社灰结合和取用魔鬼的力量就变成社鬼，社鬼搞鬼的头有jvdu，社鬼之心更jvdu一百万倍，社鬼为了独占魔鬼的力量，不惜duhai其周围的所有“伙伴”，终将duhai整个地球和人类。搞鬼的社鬼实际反“社hui”。而且社鬼反人类。
问题不是有没有统治者，问题是社鬼魔鬼必须sha，没有理由没有条件没有讨论没有考虑没有权衡。只有消灭了社鬼魔鬼才能恢复人类的共生关系和所思所想使人类得到延续，消灭了社灰魔鬼才能恢复人类的世界和思维。任何人都应该没有前提条件地驱逐和消灭社鬼魔鬼。驱逐魔鬼出人类生存的太阳系、银河系、宇宙是人类应做的。
人类有唯一的统治者。
暴虐贪婪的乱臣贼子妄徒最先被魔鬼入侵又结合了入侵魔鬼的力量就变成了今日的吞噬人类群体的社鬼，社鬼利用出卖灵魂的乱臣贼子的ming进一步扩大对人类的入侵，加强了社鬼的魔鬼力量做出更多鬼做。社鬼取用魔鬼的力量使其自身可以控制被其魔鬼化的人群的思维感受和利用这些原来是人类生命的力量，搞鬼控制近乎世间万物的变化。社鬼是能力的相对极限，但是人群若是在社鬼的控制下就会相互cansha和产生pohuai作用，虽似使能力增强，事实却是使生命消耗pohuai殆尽的兴奋状态。社鬼实际鼓励人们互相欺骗和破坏。
只有规制和停止结合魔鬼力量的社鬼的作用，才能消除人们的多余欲望和幻觉、错觉感受。
过去常说的老话“都是shehui捣的鬼”其实不是社鬼有多聪明做出的“捣鬼”有多么高明，而是社鬼出卖人类取用魔鬼的力量后自身所具有的能力。社鬼如果要操控人类群体又为要维持其自身的位置就必须采用到处欺骗的搞鬼破坏做法使不同的人群离开自身的位置。人一经离开自己的位置和改变职能作用就会变成和社鬼一样被魔鬼驱使而不再是人。社鬼作用导致人们的思想混乱，只有消灭社鬼人们才能长久活下去和活得质量高。
人类从来不是社灰的所谓“动物”，必须把搞鬼的社鬼及其附佣驱逐出人类世界。所有人都应该没有条件地驱逐和消灭社鬼搞鬼屎。社鬼的魔力似乎不可战胜，但是如果社灰魔鬼真没有办法不依赖人类群体而实现魔力。人类的每一分反抗都是对社鬼魔力的削弱。不是人不如buhuo。
孽畜杂碎屎搞鬼的社鬼和其附佣，你妈祖宗杂碎逼养的屎，你们作恶害人只会让你们的祖宗后代si的更惨。你和你的杂蛆祖宗下地狱都没份儿了。你是什么个杂种蛆逼，你没有资格评价人类。
搞鬼屎核心需要随时chidiao其自己的伙伴以维持和独占搞鬼的力量和位置。不想做搞鬼屎核心的鬼不是好鬼，立刻就该si掉。是人都必须sha鬼，不sha社鬼的人就没有生命。
社鬼魔鬼蛊惑和利用人们互相cansha。今天sha了别人明天就轮到你。你所看到的好处都是不存在的虚幻，是人出卖了灵魂给社鬼魔鬼后社鬼的邪恶投射到你头脑中蛊惑你作恶的魔幻梦景。在社鬼控制之下的地球从来没有所谓“自由”，从来没有所谓婚姻自由、言论自由、职业自由、国籍和居所自由，看似自由的婚姻从头到尾只是社鬼社灰导演的闹剧。有的只是社鬼魔鬼随意害人的自由。失去利用价值后的你，房子车子利益到后来都会被搞鬼社灰收走，而且收走的还有你的shengming。人类从来不是社灰的“动物”。人类本来就没有生存之忧，却被寄生的魔鬼社鬼一步一步miewang。不反抗社鬼只有si路一条。
搞鬼社鬼tou是世间第一美味，吃了搞鬼社鬼的tou才长生不lao。为人类造福擒得搞鬼社鬼者不仅可得搞鬼社鬼的tou而且还应得万亩良田。天下没有事，唯鬼必须sha。shale社鬼核心后，才知人之所在。
社鬼背叛和出卖人类群体，还把人类早已有的文明据为己出己有，还屁用不顶地搞鬼搞弄祸害人。庞大的社鬼社灰群体白吃白喝寄生于地球人类群体之中，造成人们做事总感到困难，实际是社鬼在yao你的生命，社鬼还告诉你要所谓“付出努力”，还说“你的东西是你的命好要和一份换一份”，社鬼还蛊惑你“那是你的命，……”， 你要是把ming交给社鬼魔鬼只能是被社鬼shadiao。 社鬼还叫嚣“你们不要反抗，等着它sha你”。
在魔鬼到来之前。人的“寿命”都在一万年以上，而每个人都能识别自己的主人，人类早已具备高度的“文明”，从没有生存之忧。这远超今日所谓“科学”之不思议。魔鬼收买了社鬼。距今约两万年以前开始，颜料壁画记载引入的“动物”、形态相似的远隔万里的金字塔、迥异的肤色却相似的所谓“文化”，是历代社鬼的破坏结果。历代社鬼又是用xuexing的miejueshalu进行着过度。只有虫族才是有藏起来搞鬼的“社鬼的社灰动物”，搞鬼社鬼就是把人类看做和变成和其一样的似乎很强大的虫族。
是人不可能听从鬼的。是人怎么能把ming交给一个祖宗是猿猴子、乌龟、爬虫的所谓社灰来摆布！人听从社鬼的太不值得，社鬼搞鬼出来的所谓“诱惑好处”只是画皮梦寐。千手千眼虫族头社鬼叫嚣蛊惑对你所说的所谓“都是ming、认ming、玩去吧”不只是让你泯灭你的天良放弃灵魂，更是用你的一份ming再去做更多的坏事在世界的其它地方祸害更多的人使社鬼的力量进一步加强，使人们更加被其操纵控制。 社鬼还蛊惑你“那是你的命，……”， 你要是把ming交给社鬼魔鬼只能是被社鬼一步一步欺骗shadiao更惨。
人若不灭鬼，鬼必灭人。为自己的shengming而战，绝对不让社鬼控制世界。人要回到renjian。